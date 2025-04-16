Звезда наконец поделилась подробностями инцидента.

15 апреля в Сети появилась тревожная новость о происшествии с участием Настасьи Самбурской. Актриса угодила под мопед на пешеходном переходе. От сильного удара звезду отбросило на капот остановившегося внедорожника. По признаниям очевидцев, Настасья дождалась появления сотрудников ГИБДД, которые зафиксировали аварию, а после отправилась домой, отказавшись от госпитализации.

Поклонники с нетерпением ждали, пока артистка сама расскажет, что произошло, а заодно поделится подробностями своего самочувствия. Самбурская томила подписчиков несколько часов, после чего опубликовала «разъяснительное» видео, на котором показала травмированную в аварии руку. Все предплечье, от кисти до локтя звезды напоминало одну сплошную ссадину. Казалось бы, пустяки. Можно сказать, отделалась «легким испугом», но для Настасьи даже такое незначительное увечье совсем некстати. На заживление уйдет не одна неделя, а при плотном графике актрисы — это сродни катастрофе.

«У меня теперь вот такая красота на руке, потому что меня на пешеходном переходе сбил мопедист. Будь он неладен. Будьте внимательнее на дорогах. И даже если вы переходите в положенном месте, это еще не гарантия того, что вы спокойно и без происшествий доберетесь до дома. А у меня съемки каждый день. Мне что делать теперь?» — сетует Настасья.

К слову, далеко не все поверили в тот факт, что ДТП было «настоящим». Некоторые уверены, что сцена с отлетающей на капот автомобиля Самбурской — не более, чем постановка. Возможно, это просто эпизод какого-то нового клипа или фильма с участием артистки. Особенно смущает тот факт, что Настасья при ее боевом характере, даже не упомянула о виновнике аварии и не выразила намерения наказать его за лихачество.