В Госдуме объяснили, почему Пугачеву не признают иноагентом

Известная российская певица Алла Пугачева не включена в список физических лиц-иноагентов благодаря своим обширным связям в РФ. Вероятно, она просила не присуждать ей этот статус. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Алла Борисовна столько раз пела для стольких людей, и до начала СВО она вполне себя комфортно чувствовала в любых кабинетах и в любых аудиториях. Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и войти в ее положение», — цитирует слова Милонова NEWS.ru.

Милонов также подчеркнул, что давно бы внес Пугачеву в список иноагентов, лишив почетных званий. Однако окончательное решение в этом вопросе принимает Минюст.

Ранее призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, артистка стала ядром антироссийской пропаганды, публикуя провокационные посты в социальных сетях, касающиеся СВО.