Лера Кудрявцева рассказала, разведется ли с мужем из-за алкогольной зависимости

Лера Кудрявцева призналась, что очень устала скрывать алкогольную зависимость мужа Игоря Макарова. Более того, она страдает от созависимости и не может избавиться от синдрома спасателя. Недоброжелатели же в Сети заявляют, что знаменитости стоит и вовсе отпустить молодого мужа. В беседе с Общественной службой новостей теледива прокомментировала свое состояние.

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Кудрявцева заявила, что не скрывает наличие проблем в семье: супруг Игорь Макаров, который младше ее на 16 лет, не может избавиться от алкогольной зависимости. О том, что она устала терпеть и сама бороться с этой проблемой, она высказалась в своем посте в одной из запрещенных в РФ социальных сетей. Однако хейтеры призвали Леру развестись с мужем и отпустить его, потому что они не ровня.

Звезда всячески опровергла слухи о том, что имеет намерение поставить точку в отношениях с Игорем. Но в беседе с ОСН Кудрявцева заявила, что давно привыкла к негативу со стороны зрителей.

«Я вот подумала: а если молчать? А если воспринимать всю действительность, как все? Ну, молчать, быть такой нейтральной, улыбающейся, не отсвечивать, не иметь своего мнения и подстраиваться под других? Ну мне же лучше, да? Сиди на жопе мирно, поддакивай и будь милой. И тебя все будут любить, и хейта не будет», — сказала звезда.

При этом она попросила злопыхателей не тревожить ее в этот непростой период своими гневными комментариями.

«Мне на этот ваш детский хейт плевать с большой колокольни», — добавила звезда.

Кудрявцева подчеркнула, что никаких разговоров о расставании с мужем не стоит, и успокоила хейтеров, которые их пытаются развести.