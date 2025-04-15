Клава Кока раскрыла секрет своей работоспособности при болезни
Популярная певица Клава Кока в соцсетях рассказала, как продолжает работать даже при плохом самочувствии. По словам артистки, она не позволяет температуре или недомоганию влиять на профессиональные обязательства.
Клава Кока известна своей преданностью сцене, ранее артистка уже рассказывала о жестком рабочем графике. Певица сообщила дала концерт с температурой 38, получив восхищенные отзывы поклонников.
Несмотря на такую самоотдачу, Клава признает, что после особенно напряженных периодов ей требуется несколько дней полного отдыха для восстановления.