Клава Кока раскрыла секрет своей работоспособности при болезни

Популярная певица Клава Кока в соцсетях рассказала, как продолжает работать даже при плохом самочувствии. По словам артистки, она не позволяет температуре или недомоганию влиять на профессиональные обязательства.

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Клава Кока известна своей преданностью сцене, ранее артистка уже рассказывала о жестком рабочем графике. Певица сообщила дала концерт с температурой 38, получив восхищенные отзывы поклонников.

Несмотря на такую самоотдачу, Клава признает, что после особенно напряженных периодов ей требуется несколько дней полного отдыха для восстановления.