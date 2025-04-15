«Обожаю заниматься сексом»: Киркоров получил от Эдельштейна провокационный подарок

Вручение очередной светской премии в столице теперь долго будут обсуждать за кулисами шоу-бизнеса. А все потому, что там появились даже те, кого увидеть ну совсем не ожидали. Например, певицу Седокову, не так давно потерявшую экс-мужа, или, например, Лолиту, которая с некоторых пор находится в опале, в связи с чем отменяют ее концерты. Здесь же были замечены и без пяти минут замужние Вика Дайнеко и Ксения Бородина. Обе с женихами. Ну а перформанс Киркорова и актера из «Аноры» Марка Эдельштейна теперь вообще тема для шуток. Мы тоже побывали на вручении светских наград и все увидели своими глазами.

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Церемония «Voice: главные лица» состоялась в Международном Доме музыки. Гостей встречала длинная красная дорожка, всевозможные зоны для фотографирования, а также фуршет, напитки и прочие активности. Одними из первых появились группа «Фабрика» и певица Вика Дайнеко с будущим мужем. «Фабрикантки» традиционно демонстрировали идеальные фигуры и модные наряды. «У нас есть чат с девчатами, где мы обсуждаем наряды. Ну и с нашим руководством на всякий случай сверяемся, — раскрыли детали светских приготовлений артистки. — А еще у нас вышла песня «Девушка русская» — гимн женщине, которая не боится трудностей. Как поддержка женщинам, которые выбирают специфические профессии, которые на первый взгляд не кажутся женскими».

Пока девушки рассказывали о трудностях женской доли, на красной дорожке появилась сияющая Вика Дайнеко. Если кто не знает, недавно стало известно, что артистка выходит замуж. Избранник артистки Беркели Овезов, с которым они вместе три года, сделал Вике предложение на футбольном матче. И она сказала «да». Правда, больше никаких деталей будущей свадьбы она не сообщала. Впрочем, «МК» удалось выяснить у этой пары эксклюзивные подробности.

«Готовимся — такое это интересное занятие. Платье шьем: самое главное ведь это платье, ну а все остальное детали, я считаю, — улыбалась артистка. — Я рассматривала исключительно российских дизайнеров и выбрала один бренд, о котором знала давно. Один из лучших по свадебным нарядам, так что мы вместе создаем наряд. Будет очень красивое платье для нашей вечеринки, но каким именно оно станет — узнаете, когда все будет готово».

Также Вика рассказала, что в отличие от своих многочисленных коллег не намерена делать грандиозное светское мероприятие из своей свадьбы: «Будут родственники, друзья, близкие. Не очень много человек на самом деле». Ну и в завершение звездная невеста призналась, что для нее главная фишка на свадьбе «никаких свадебных традиций, кроме тортика». В общем, ни шампанского из туфельки, ни засовывания карандаша на нитке в бутылку, судя по всему, на свадьбе Виктории Дайнеко нам не ждать.

Кстати, чуть позже здесь появилась и другая звездная пара будущих супругов. Ксения Бородина и Николай Сердюков — они тоже планируют пожениться этим летом. Правда, в их случае подготовка куда более серьезная, судя по всему, потому что мероприятие планируется масштабное.

«Скажу честно, свадьбу можно сравнить с ремонтом: озвученную сумму смело умножайте еще на какую-то цифру. Мы смотрим цены и видим, что происходит просто какое-то сумасшествие. Так что свадьба — это очень дорого. Это и декорации, и цветы, и артисты. Они тоже не бесплатно выступают, представляете?!», — признался будущий супруг Бородиной журналистам.

Также Ксения рассказала, что регистрация пройдет в московском загсе, а вот о свадебном путешествии они не думали, потому что «надо работать».

Удивительная способность есть у Филиппа Киркорова: как ни придет — вечно заставит о себе говорить. На сей раз он вроде и не устраивал никаких скандальных перформансов, избегал СМИ, но зато его молодой коллега сделал так, что теперь о Киркорове снова все шепчутся. Филипп появился в серебряном наряде и сразу направился в зону для фотографирования. Не успел он толком попозировать, как у баннера вдруг появился актер Марк Эдельштейн, известный по главной роли в нашумевшем фильме «Анора», получившем «Оскар» в этом году как лучший фильм. Марк и Филипп, кстати, стали победителями премии «Voice: главные лица» каждый в своей номинации. Разумеется, настроение у обоих было приподнятым. Так что Эдельштейн в какой-то момент, смеясь, приблизился к Киркорову и сообщил, что хочет подарить подарок. В руках у него был свитшот фиолетового цвета с надписью «Обожаю заниматься сексом». Увидев надпись, Филипп долго смеялся, а потом и вовсе решил, что не пропадать же добру, — и надел презент. В общем, теперь публика обсуждает, куда будет носить этот свитшот Киркоров, чтобы снова не войти не в ту дверь.

Появление Анны Седоковой на глазах у изумленной публики также стало знаковым событием на этом вечере. Напомним, что несколько месяцев назад у нее умер бывший муж, спортсмен Янис Тимма, который свел счеты с жизнью. После этого артистку затравили, намекая, что это она могла его «довести». В итоге Анна вообще пропала с радаров, и это был ее первый выход в свет после трагедии. Седокова вместе с Агатой Муцениеце как раз вручали награду Эдельштейну. Надо сказать, с журналистами певица не общалась, но перед фотографами позировала. Причем на снимках практически не улыбалась. Зато улыбку на лице Анны все увидели уже на сцене, когда произошла курьезная ситуация: ведущие случайно обнародовали имя победителя раньше времени. Судя по радостным фото, Седокова довольно быстро пришла в себя после случившегося.

Ну и выход певицы Лолиты традиционно тоже стал незабываемым. Артистку давно пытаются отменять, так что концертов у нее немного. Но здесь исполнительница спела на радость окружающим, а заодно и устроила провокацию. Помимо статуэтки победительницы в номинации «Легенда» ей подарили путевку в Турцию. После этого она призналась, что ее жизнь скучна, потому что она «трезва уже два года», и ей нужен «нормальный мужик» в Турции, чтобы не скучно было. В какой-то момент Милявская решила далеко не ходить и прилюдно предложила составить ей компанию... певцу Алексею Воробьеву.

«Я могу предложить тебе комнату в турецком отеле. Я разделю с тобой этот завтрак», — вдруг выдала певица.

Судя по тому, что оба артиста люди свободные, народ сделал выводы относительно ближайших перспектив такого путешествия.