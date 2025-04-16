Милонов рассказал об искренней помощи Паши Техника бойцам в зоне СВО

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в беседе с Life.ru заявил, что рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) при жизни искренне помогал российским военнослужащим, которые сражаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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«Когда хайп поднялся, осуждающий Пашу, я говорил: оставьте Пашу в покое», − отмечает парламентарий.

Милонов подчеркнул, что Ивлев был «хорошим парнем», который был не без недостатков, за которые он заплатил своей жизнью, однако вместе с тем у артиста было много хорошего.

Депутат указал, что знал Пашу Техника лично, они снимались вместе в нескольких проектах, и то, что после смерти оказалось, что он честно и искренне помогал нашим военнослужащим, характеризует его с самой лучшей стороны.

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По словам Милонова, сейчас должно быть стыдно тем, кто пытался осуждать Ивлева. Он отметил, что при жизни рэпера все боялись ему что-то сказать, а после смерти уже готовы были «насесть». Как заметил парламентарий, это пример для многих других российских бизнесменов и шоуменов, которые могут делать громкие заявления, но на самом деле никакой помощи от них для общества нет.

Депутат добавил, что очень рад, что этот факт про Пашу Техника вскрылся и «обнажил», что он был «парнем хорошим», который переживал за нашу страну и общество.