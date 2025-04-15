Lil Nas X госпитализирован из-за внезапного паралича лица

Lil Nas X сообщил о частичном параличе лица. Рэпер опубликовал соответствующее видео в запрещённой в РФ соцсети.

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На кадрах, где музыкант смеётся, видно, что часть его лица остаётся неподвижной.

«Какого хрена? Я даже не могу нормально рассмеяться, братан. Что за хрень», — пожаловался он в видео из больничной палаты.

Вскоре звезда решил, что зря напугал фанатов, и решил успокоить сочувствующих. В сторис Lil Nas X объяснил, что с ним «всё в порядке», и попросил их «перестать грустить» из-за него.

«Я выгляжу немного забавно, но это всё», — кратко объяснился рэпер.

Lil Nas X пока не раскрыл, что стало причиной неподвижности лицевых мышц, но поклонники полагают, что это так называемый паралич Белла или синдром Рамзи Ханта, которым страдал Джастин Бибер, в результате чего у него была частично парализована правая сторона лица. С тех пор певец полностью выздоровел. Вероятно, и рэпер вскоре сможет восстановиться, раз паралич его только позабавил.