Бывшего мужа Пелагеи ищут приставы

Бывшего мужа певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина, разыскивают судебные приставы. Это выяснила «Газета.Ru».

Никулинский районный суд отправил исполнительный лист Телегину на 5 миллионов 815 тысяч 131 рублей. Также у хоккеиста весит долг в 66 миллионов рублей.

В конце мая 2024 года суд завершил рассмотрение иска Пелагеи к Телегину. Экс-супруги развелись еще в 2020 году, однако судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

В августе Пелагея подала апелляционную жалобу на решение суда о разделе совместно нажитого имущества с бывшим мужем. Речь идет о споре о рыночной стоимости доли дома в рамках исполнительного производства. Адвокат артистки Филипп Рябченко заявил, что доля Телегина оценена неверно.

2 июня Пелагея опубликовала ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Девочка собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка. Телегин подписал документ о запрете ребенка на выезд из России. Он не уведомил об этом заранее.