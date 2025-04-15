Продюсер заявил о хайпе Кадышевой на народном творчестве

Lenta.ru

Продюсер Виктор Дробыш заявил, что новую волну популярности Надежды Кадышевой можно назвать хайпом на народном творчестве.

Продюсер заявил о хайпе Кадышевой на народном творчестве
© globallookpress.com

Его слова передает Общественная Служба Новостей.

«Сейчас идет большой хайп на народном творчестве, запрос на фольклорную тематику. Эту волну подловили зумеры и втянулись, как когда-то их родители подсели на песни типа "Широка река" или "Я не колдунья"», — сообщил продюсер.

Он также поделился мнением, что такой успех Кадышевой будет недолгим, ее творчество быстро утомит молодежь.

Ранее стало известно, что доход Надежды Кадышевой возрос втрое из-за популярности у зумеров.

Шоу-бизнес
Надежда Кадышева
Виктор Дробыш