У Азизы после скандала на телешоу появился новый возлюбленный

В личной жизни певицы Азизы, ставшей после скандала в финале телешоу самой обсуждаемой персоной шоу-бизнеса, судя по всему, произошли изменения. Как стало известно корреспондентам «МК», певица закрутила новый роман. В тусовке говорят: возлюбленный Азизы – ее ровесник и занимается серьезным бизнесом.

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С ним артистка знакома давно, но на чувства ответила только сейчас.

– Он покорил сердце Азы пониманием, заботой и уважением, – сообщил наш информатор. – Азиза цветет: сейчас она уехала отдыхать на один из российских курортов. Так он регулярно устраивает ей сюрпризы из Москвы. Азиза – сильная и независимая на сцене, рядом с ним превращается в хрупкую, нежную женщину, нуждающуюся в защите и ласке. Она мне так и сказала: «Главное – душевная близость, которую я обрела». Он ее очень поддержал после того, как ее внезапно лишили победы на «Суперстаре». Постоянно говорил ей: «Люди встали на твою защиту, ты стала народной героиней. Это главнее любого приза!».

Новый возлюбленный, по словам нашего информатора, старается всеми силами заслужить расположение Азизы. Регулярно устраивает артистке разные сюрпризы. Например, в день рождения прислал ей огромный букет цветов из сотни роз, который она с трудом смогла поднять. Певица такой знак внимания не стала скрывать от поклонников: выложила ролик с цветами в социальные сети.

Корреспонденты «МК» позвонили Азизе, чтобы выяснить правду о новых отношениях. Но обычно словоохотливая с нашим изданием певица на сей раз прокомментировала появившуюся информацию весьма сухо.