Бывшая жена Паши Техника привезла сына в Таиланд, где погиб рэпер

Ева Карицкая, бывшая жена известного рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), рассказала в своем Telegram-канале, что привезла сына в Таиланд.

По ее словам, у Ивана очень сильная аллергия на цветение берез в России. Она добавила, что на время цветения планировала полететь в Испанию, но не смогла своевременно оформить визу.

Карицкая пояснила, что после прилета сообщила ребенку, что в Таиланде его папа умер от инфекции в легких, посоветовала ему чаще использовать антисептик, быть аккуратным.

Женщина отметила, что сын очень напоминает ей покойного супруга. Она уточнила, что «просто внешне дикая схожесть» и один и тот же знак зодиака — Рак.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами.