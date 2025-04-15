Пригожин высказался против бесплатных концертов на 9 мая

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что депутатам следует уважать артистов, которые поддерживают страну, а не нападать на них. Об этом пишет НСН.

В октябре 2024 года депутат Госдумы Николай Новичков призвал артистов отличать коммерческие мероприятия от социальных. По его мнению, иногда важно слышать от аудитории простое человеческое «спасибо», а не просто отрабатывать гонорар.

15 апреля депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. Она заявила, что патриотизм не должен быть платным.

Продюсер отметил, что выступления — это работа. Он добавил, что не понимает, почему артисты должны быть «козлами отпущения».

«У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Артисты вкладывают деньги в свою карьеру, в творчество, песни и клипы», — разъяснил Пригожин.

По его словам, техника обходится очень дорого — недавно он приобрел микрофон и наушники за 12. тыс. евро. Кроме того, необходимо оплачивать труд тех, кто «настраивает оборудование, сцену».

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев подчеркнул, в свою очередь, что категорически не согласен с мнением парламентария.

«Почему профессиональные музыканты должны работать бесплатно? Таксисты не работают бесплатно, врачи не работают бесплатно, и Нина Останина не отдаёт свою зарплату нуждающимся», — заметил артист.

По его мнению, профессия музыканта очень сложная. С тем, что пробиться на сцену, им требуется окончить музыкальную школу, училище и консерваторию.