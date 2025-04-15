Паша техник пожертвовал около 700 тысяч рублей ВС РФ

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Паша Техник пожертвовал около 700 тысяч рублей на нужды Вооруженных сил России (ВС РФ) за 2024 год. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в российской армии.

Согласно информации канала, деньги Техника пошли на нужды 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку. При этом, в личных вещах рэпера также нашли грамоту с благодарностью от военных.

Помимо Техника, деньги этим военным подразделениям также переводили рэперы Metox и Марк. В общей сумме (включая пожертвования Техника) они отправили военным около 1 000 000 рублей за 2024 год.

Напомним, что 4 апреля Паша Техник умер в Таиланде.