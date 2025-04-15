Пригожин объяснил, почему артисты не могут выступать бесплатно

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на дискуссии в интернете о том, должны ли звёзды петь бесплатно на праздниках и государственных мероприятиях.

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Он заявил, что артисты часто дают концерты без финансирования, но благотворительность невозможна, когда выступление планируется на площади — вероятно, имея в виду День города и ему подобные.

«Если артист даёт бесплатный концерт в городе, он больше не сможет приехать туда в течение минимум года, чтобы продать билеты и заработать. У каждого есть своя цена, если вы не хотите платить, то не надо. Это справедливо», — добавил он в интервью «Радиоточке НСН» и подчеркнул, что каждый случай индивидуален.

Продюсер отметил, что артисты поддерживают страну во время праздников, а индустрия шоу-бизнеса сложнее и требует профессионального подхода.

«Артисты готовы быть с народом на любых праздниках — радуйтесь этому!» — заключил продюсер.

Ранее мы писали о том, что Лолита ответила на призыв давать бесплатные концерты ко Дню Победы.

*Запрещён в РФ.