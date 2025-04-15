Ребенок от неизвестного и замена «двойником»: как звездные вдовцы и вдовы устроили личную жизнь

Звезды, как и обычные люди, порой становятся вдовами и вдовцами. Истории их жизни и трагедии обычно обсуждает вся страна, однако со временем внимание публики иссякает, а знаменитости продолжают строить свою личную жизнь или делают первые шаги в этом направлении. «КП» выяснил, кто и каких успехов смог добиться.

История Жеки

Шансонье Евгений Григорьев, более известный под псевдонимом Жека, полтора года назад потерял 37-летнюю жену Елизавету. Музыкант с головой ушел в работу и этой весной представил юбилейную концертную программу.

Сейчас Григорьев продолжает воспитывать дочь Марию, которой скоро исполнится 13 лет. Девочка поддерживает отца, а помогает шансонье его теща.

«Мне повезло с дочерью. Она самостоятельный, ответственный, серьезный человек. В один миг, лишившись матери, она не раскисла, не распустила нюни. Я видел, как Маша переживала, как ей непросто, но и она видела, как непросто мне», — сказал Жека.

Он отметил, что с тех пор они с дочерью пытаются поддерживать друг друга: Григорьев работает и ездит на гастроли, а Мария старается не огорчать отца неважными отметками и плохой учебой. По словам Жеки, с дочерью они живут как друзья, понимая, что ближе друг друга у них никого нет.

Вместе с тем музыкант не скрывает, что с уходом жены он потерял половину себя. Последние годы она сильно болела, врачи долго не могли поставить диагноз, а семья пыталась оказать ей всю помощь, однако это не помогло.

История Виталины Цымбалюк-Романовской

Месяц назад пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь. Последние несколько лет она зарабатывала на жизнь, проводя уроки по игре на фортепиано — до знакомства с артистом Арменом Джигарханяном она преподавала на факультете мировой музыкальной культуры. Их брак продлился всего полтора года, хотя Виталина была рядом с актером 15 лет, работая директором в театре его имени.

После развода Виталина на несколько лет стала героиней ток-шоу — ей платили по 500 тысяч рублей за появление в телеэфире. Последний год жизни Джигарханян провел с бывшей супругой Татьяной Власовой, которая и по сей день ухаживает за его могилой.

После того, как внимание к разводу Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна утихло, женщина начала «встречаться» за гонорар с певцом Прохором Шаляпиным. Она не жалеет и считает эти пиар-отношения выгодными. После окончания контракта «партнеры» рассорились, а пианистка пропала с телеэкранов.

О беременности бывшей жены Джигарханяна было известно мало, однако это заметили ученики — она брала перерыв перед родами и скоро планирует вернуться к небольшой рабочей нагрузке. В разговоре с журналистами она похвалила московскую медицину, отметив, что кесарево сечение и послеродовой период прошли хорошо.

«Я выбрала очень хороший роддом - клинику акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Я провела там шесть дней, и мне было очень комфортно. Хотя думала, что после операции будет сложнее», — сказала она.

Цымбалюк-Романовская не раскрывает имя отца ребенка, однако известно, что девочка получила отчество «Давидовна». Замуж женщина решила больше не выходить.

История мужа Валентины Легкоступовой

54-летняя певица Валентина Легкоступова умерла пять лет назад, всего через 40 дней после свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым. Родные артистки винили ее в смерти супруга. По их мнению, женщина стала выпивать с мужем — в результате она поскользнулась в ванной и получила тяжелую черепно-мозговую травму.

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Через пару дней после произошедшего Фирсов убедил жену поехать с травмой головы в наркологическую клинику к знакомым врачам, чтобы «прийти в себя». Через день после поступления Легкоступова впала в кому. Ей провели операцию в другой больнице, однако она не помогла, и певица скончалась. Проверки и экспертизы вины Фирсова в гибели артистки не установили, уголовное дело не возбуждалось.

Фирсов после смерти жены еще раз женился. Его новая жена Марина Олейник внешне напоминает Легкоступову. Женщина — вдова судьи и успела вырастить вместе с мужем троих своих детей и четверых приемных, которые устроились в жизни. Яхтсмен помог женщине начать жизнь заново.

«Так, как с Юрой, я себя никогда не чувствовала. Я каждой желаю испытать такое же. Никаких брачных договоров у нас с Юрой не будет. Если Господь допустит, что я уйду из жизни первая, то Фирсов распорядится, как должно быть со всем», — заявила она.

Сам Фирсов уверен, что погибшая супруга не хотела бы видеть его в унынии.

История Ярослава Сумишевского

Четыре года назад певец Ярослав Сумишевский потерял свою вторую жену Наталью в ДТП. Авария произошла, когда они вместе ехали на гастроли — женщина была директором мужа и сопровождала его в туре.

Певец тяжело переживал смерть жены и взамен окружил заботой их сына Мирослава. Мальчику уже 8 лет.

«В воспитании Мирослава мне активно помогает папа Александр и его жена Елена. Они воспитывают внука с любовью и заботой, а также с необходимой строгостью. Как только возвращаюсь с гастролей, забираю сына, и мы проводим время вместе», — рассказал Сумишевский.

Ярослав признался, что полностью не пережил утрату, однако у него появилась любимая женщина. Он познакомился с новой избранницей Ксенией на музыкальном фестивале — сейчас влюбленные готовятся к свадьбе.