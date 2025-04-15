Нюша откровенно рассказала о личной жизни

Певица Нюша в интервью журналу The Voice призналась, что пока не нашла нового возлюбленного после развода с бизнесменом Игорем Сивовым.

© Газета.Ru

«Я пока не влюблена, но очень хочу этого», — заявила Нюша.

Поп-исполнительница также вспомнила о том, как ей было непросто после расставания.

«Мне кажется, я горжусь тем, что я дала себе возможность переродиться, потому что я прошла через определенную депрессию, где были потеряны смыслы, и нужно было как-то заново собрать себя, полюбить», — призналась артистка.

Певица считает, что важно быть честным с самим собой и прислушиваться к своим желаниям.

«Потому что это про внутреннего ребенка, которого важно слышать, который любит мечтать и точно знает, чего он хочет. И когда мы прислушиваемся к нему, это на самом деле наши самые истинные желания», — сказала Нюша.

7 мая прошлого года певица объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака. Знаменитость заверила, что между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

У поп-исполнительницы есть двое детей от бизнесмена Игоря Сивова. Шестилетняя Серафима-Симба и трехлетний Саффрон постоянно живут в Дубае вместе со своим отцом и нянями. А артистка часто прилетает к ним из Москвы. По словам Нюши, она привыкла жить на два города, поэтому не собирается перевозить детей в Россию после развода с Игорем Сивовым. Певица подчеркивала, что не имеет права лишать дочь и сына общения с предпринимателем и не планирует менять их жизненный уклад.