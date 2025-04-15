Певец Серега рассказал, с какой девушкой построит семью

Певец Серега сообщил, что его будущая жена должна быть как Барбара Брыльска. Артист поделился подробностями личной жизни с сайтом «Страсти».

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Певец Серега (Сергей Пархоменко) воспитывает двоих сыновей, но официального брака в жизни артиста не было. Сергей признается, что не против семейных отношений, если в них есть юмор и доверие. Также ему важна и внешность избранницы. Певец хотел бы, чтобы его будущая супруга была похожа на Барбару Брыльску.

«Женщина, которая доведёт меня до ЗАГСа, должна быть одновременно как Барбара Брыльска и как мой менеджер. То есть красивая и способная договариваться с организаторами. А вообще я не против брака. Если в нём есть юмор, доверие и пожарный выход», — высказался певец.

Полное интервью Сергея об участии в шоу «Маска» на телеканале НТВ, успехе в нулевые и скандале с Бастой читайте здесь.