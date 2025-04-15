Лолита прилюдно выругалась на светской премии

Лолита наделала шума своим посещением премии "Voice: новые лица". Артистка сделала несколько признаний, которые теперь обсуждают гости и поклонники. Так, исполнительница затронула тему ЖКХ. Эта тема проходит красной нитью сквозь всю жизнь артистки. Лолита активно борется с произволом коммунальных служб. Вот и на этот раз она поинтересовалась, у кого из присутствующих нет проблем с ЖКХ? Кажется, таковых не нашлось — в зале народ поддерживал певицу аплодисментами.

Рассказывая о нерадивых коммунальщиках, певица даже обругала их неприличными словами. Добавив, мол, этого как бы никто не слышал. Впрочем, певица не стала отнекиваться, что может употребить крепкое словцо. Но ругаться матом прилюдно она может только определенное количестве раз.

"У нас пока не увеличили штраф за мат, он тысячу рублей. Я посчитала , что могу ругаться матом 27 раз. Моя пенсия 27 тысяч рублей", - пояснила Милявская.

Напомним, что Лолита вот уже много лет страдает от действий сотрудников системы ЖКХ. Она неоднократно выступала в конфликты с управляющей компанией, из-за бездействий которой у неё возникали серьёзные проблемы в квартире. Об этом она периодически рассказывает на своих страничках в соцсетях и даже в порыве эмоций употребляет нецензурные выражения. Недавно она также обнародовала размер пенсии, сообщив, что его после вычета коммуналки не хватит даже на еду.