Невеста Алферова из «Солнечного удара» рассказала о мистике в смерти его брата
Смерть старшего брата актера Владимира Алферова Сергея произошла при загадочных обстоятельствах. Как сообщает aif.ru, на это обратила внимание невеста артиста Людмила Щепеткова.
Напомним, что Владимир Алферов умер 13 марта. Его брат Сергей скончался раньше — в 2004 году. По словам Щепетковой, оба мужчины были очень талантливы.
«Володя стал актером, а Сергей был художником, достаточно известным, его картины стали популярны после его смерти, стоят недешево. Сергея не стало в 2004 году. Его смерть тоже очень странная, много непонятного. Родственникам Сергея, его матери даже не сообщили о том, что Сергея не стало. Может быть, его убили», — сказала она.
Щепеткова отметила, что у знакомых Сергея есть подозрения, что в произошедшем есть вина его жены и дочери, однако каких-либо доказательств у них нет. Она назвала странным совпадением то, что в одной семье произошли две смерти при невыясненных обстоятельствах.
Невеста Алферова также рассказывала, что за неделю до смерти актер строил планы на будущее и планировал переезд из Болгарии в Россию, где они собирались заключить брак. Щепеткова подозревает, что артиста могли отравить ради дорогих картин подозрительные люди, которые окружали его в последнее время.