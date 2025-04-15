Невеста Алферова из «Солнечного удара» рассказала о мистике в смерти его брата

Смерть старшего брата актера Владимира Алферова Сергея произошла при загадочных обстоятельствах. Как сообщает aif.ru, на это обратила внимание невеста артиста Людмила Щепеткова.

© Кадр из фильма "Солнечный удар"

Напомним, что Владимир Алферов умер 13 марта. Его брат Сергей скончался раньше — в 2004 году. По словам Щепетковой, оба мужчины были очень талантливы.

«Володя стал актером, а Сергей был художником, достаточно известным, его картины стали популярны после его смерти, стоят недешево. Сергея не стало в 2004 году. Его смерть тоже очень странная, много непонятного. Родственникам Сергея, его матери даже не сообщили о том, что Сергея не стало. Может быть, его убили», — сказала она.

Щепеткова отметила, что у знакомых Сергея есть подозрения, что в произошедшем есть вина его жены и дочери, однако каких-либо доказательств у них нет. Она назвала странным совпадением то, что в одной семье произошли две смерти при невыясненных обстоятельствах.

Невеста Алферова также рассказывала, что за неделю до смерти актер строил планы на будущее и планировал переезд из Болгарии в Россию, где они собирались заключить брак. Щепеткова подозревает, что артиста могли отравить ради дорогих картин подозрительные люди, которые окружали его в последнее время.