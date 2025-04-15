Ведущая Первого канала показала фигуру в сияющем платье с разрезом до бедра

Ведущая Первого канала Юлия Барановская показала фигуру в платье с разрезом до бедра. Издание The Voice опубликовало видео в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Юлия Барановская пришла на церемонию вручения премии «VOICE: Главные лица 2025», которая прошла 14 апреля в Москве. Телеведущая позировала перед фотографами в блестящем макси-платье с разрезом до бедра и туфлях на каблуках. Визажист сделал знаменитости вечерний макияж с темными тенями и нюдовой помадой, а стилист — гладкую укладку.

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На премии также появились Тина Канделаки, Нюша, Анна Седокова, Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, Анна Хилькевич, Ида Галич, Марк Эйдельштейн и другие звезды.

В марте Юлия Барановская стала гостьей показа новой осенне-зимней коллекции бренда Ruban. Она надела серое длинное пальто, рукава которого были украшены мехом. Телеведущая дополнила образ водолазкой, черными брюками, ботильонами на каблуках и кожаной стеганой сумкой Chanel. Стоимость аксессуара на сайте Sotheby составляет $6300 (около 521 тысячи рублей). Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с красной помадой.