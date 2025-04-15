«Паша Техник жив?». В Сети распространяют неожиданные кадры с рэпером

Поклонники артиста не поверили своим глазам, увидев кумира в здравии.

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Никита Джигурда обнародовал неожиданные кадры с Пашей Техником. В ролике рэпер заявляет, что «вернулся с того света», выглядит вполне здоровым и полным оптимизма. В подписи к видео указано, что вся шумиха с похоронами была всего лишь «прогревом» к новому альбому Павла. Многих поклонников артиста новость взбудоражила не на шутку. Благо, самые здравомыслящие сразу смекнули, что видео старое. Исполнитель обожал юмор на грани, да и балансировал на грани жизни и смерти не раз. Все из-за пагубного пристрастия к запрещенным препаратам, после употребления которых и впрямь будто «воскресал», пытаясь снова вернуться к нормальной жизни.

Однако кадры успели растиражировать в Сети. Даже Джигурда, судя по всему, поверил очевидному фейкуи счел нужным показать его подписчикам. Тем временем директор Паши Техника вовсю отбивается от обезумевших фанатов рэпера, которые начали атаковать его телефон, строча сообщения умершему музыканту.

«Паша Техник жив?», «Техник, ты умер?» — пишут поклонники в надежде на ответ. «И вот таких шутничков в день — десятки», — посетовал Марк Яровный в своем Telegram-канале.

Само собой, реагировать на это сумасшествие друг Техника не собирается. Он прекрасно понимает, что терпеть подобные СМС осталось недолго. Скоро фанаты окончательно смирятся с кончиной кумира и поутихнут.

На днях бывшая супруга Павла, Ева Карицкая, вышла на связь с объяснениями по поводу отношений с ним в последние месяцы его жизни. Многих смутило, что девушка ринулась за границу, узнав, что Техник фактически при смерти. И это после всех ссор на почве его наркозависимости, которые и привели к разводу. Поклонники предположили, что Карицкая и Техник снова сошлись незадолго до его ухода, но та опровергла слухи.