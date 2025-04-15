Галкин* снялся с Пугачевой на яхте в день ее 76-летия

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) снялся с певицей Аллой Пугачевой на яхте. Артист публично поздравил жену с 76-летием и показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с именинницей.

«С днем рождения, любимая», — написал юморист.

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Супруги официально зарегистрировали отношения 24 декабря 2011 года, а через шесть лет они обвенчались в Михайло-Архангельском соборе, который находится в Московской области. У Галкина и Пугачевой двое общих детей: 11-летние Елизавета и Гарри. Пара никогда не скрывала, что прибегла к услугам суррогатной матери. Старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте была в шоке, когда ей сообщили о скором появлении на свет брата и сестры. Шоумен признавался, что они с женой не торопились делиться этой новостью даже с самыми близкими людьми, поскольку понимали их возможную реакцию.

В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и младшими детьми. Позже юморист рассказывал, что они отправили сына и дочь в школу, где обучение идет на иврите. По признанию телеведущего, у них была возможность отдать Елизавету и Гарри в американское дипломатическое учебное заведение, но они отказались от этой идеи. Галкин отметил, что дети, как новоиспеченные израильтяне, должны выучить иврит, чтобы этот язык стал для них родным.