Ивлеева показала фото в крошечном бикини

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева снялась в крошечном купальнике после слухов о пластике груди. Знаменитость разместила фото в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Анастасия Ивлеева показала снимки, сделанные во время отдыха с супругом Филиппом Бегаком в Омане. На одном из кадров 34-летняя блогерша позировала в серо-голубом бикини, поверх которого надела белую рубашку. Телеведущая дополнила пляжный образ черными очками и платком на голову. Знаменитость была запечатлена сидя на побережье с телефоном в руках.

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«Так вышло, что покамест эта страничка принимает в себя только пленочные фотки, а мы и не сопротивляемся! Ловите порцию свежих, мировых, роскошных снимков тысячелетия от самой хлебной крошки планеты», — подписала пост Ивлеева.

Слухи о том, что звезда сделала маммопластику, появились в конце декабря 2024 года. Тогда Анастасия Ивлеева поделилась фото вместе со своим супругом Филиппом Бегаком. На снимках у экс-ведущей передачи «Орел и решка» заметно выделялся бюст, в том числе благодаря надетому ею корсету. В комментариях подписчики выразили мнение, что знаменитость подтянула грудь с помощью пластической операции.

Позже хирург Денис Агапов опроверг слухи о том, что блогерша увеличила грудь. Сама Ивлеева не комментировала сплетни.