Дилара убежала в слезах после вопроса о Моргенштерне*

Блогер Дилара Зинатуллина расплакалась, когда рассказывала о своем разводе с рэпером Алишером Моргенштерном*. В интервью Ляйсан Утяшевой для ее YouTube-канала она призналась, что расставание далось ей тяжело.

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Зинатуллина рассказала, что не поддерживает общение с экс-супругом. Сама она «колоссально» изменилась с того периода.

«Это же были мои первые отношения, первый мужчина в жизни, а потом и муж. И все это происходило медийно, набирало обороты… Завершить все это — было самым трудным. Еще более трудным — все пережить», — сказала Дилара.

Блогер добавила, что самую важную поддержку получила от семьи. Утяшева заметила, что Зинатуллиной сложно говорить на тему развода.

«Вы с мамой не одну ночь проплакали, да? Тяжело было?» — понимающе спросила спортсменка.

Этот вопрос вывел Дилару на эмоции, и девушка поспешила выйти из кадра, чтобы не показывать заплаканное лицо. Ляйсан последовала за ней и протянула руки, предложив ее обнять и поддержать.

Напомним, что брак Зинатуллиной и Моргенштерна* продлился чуть больше полугода — 31 августа 2021 года они поженились в Москве, а уже 9 апреля 2022 года Дилара рассказала о расставании с рэпером. Сам музыкант в 2024 году заявлял, что страдает «глубочайшей депрессией и шизой», а также публично попросил прощения у бывшей жены, однако та их не приняла.

* признан Минюстом иностранным агентом