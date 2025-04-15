Жена Петросяна готовится стать матерью в третий раз

Жена юмориста Евгения Петросяна, стилистка Татьяна Брухунова начала подготовку к третьим родам. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

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«Сейчас самое время. Здоровье позволяет, Евгений Ваганович еще может поддержать, разница между детьми не будет большая», — рассказал каналу родственник женщины.

По данным Telegram-канала, сейчас 36-летняя знаменитость полностью готовит тело к беременности – тщательно следит за здоровьем, регулярно обследуется и сдает анализы.

Юморист Петросян, раскрыл источник из окружения Брухуновой, надеется, что жена подарит ему дочь.

«Мечтает назвать ее Беллой. Таня же мечтает о мальчике. Хочет назвать его Женей», — поделился инсайдер.

Петросян и Брухунова официально оформили отношения в декабре 2019 года. Помощница юмориста стала его пятой женой. У супругов двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.

У шоумена также есть 56-летняя дочь, которая родилась в его первом браке. Женщина воспитала двоих детей, а в 2020 году стала бабушкой. По признанию артиста, Викторина прекратила с ним общение еще до рождения у него сына и не поздравила с этим событием.

Ранее певец Филипп Киркоров намекнул, что хочет стать отцом в третий раз.