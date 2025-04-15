Стало известно, сколько зарабатывает Галкин* на концертах в Европе

Юморист-иноагент Максим Галкин* в апреле и мае гастролирует по Германии со своей авторской программой. URA.RU изучило, на каких площадках выступает артист, как продаются билеты и сколько может заработать на супруг Аллы Пугачевой.

Ближайшее выступление Галкина состоится ровно через неделю в Штутгарте на площадке, которая вмещает чуть более 2 тысяч зрителей. На момент подготовки материала не распродано около половины зала.

Билеты на мероприятие стартуют от €39 (3600 рублей по текущему курсу) и достигают €179 (16 700 рублей). Также в графике артиста Мюнхен, Берлин, Бонн, Гамбург и другие города Германии. Всего — 13 до середины мая. На сегодняшний день почти везде одинаковая ситуация с вместимостью и заполнением зала — порядка половины. Цены на билеты не меняются.

Даже если взять среднее арифметическое в подсчетах количества и стоимости билетов, выходит, что за одно мероприятие Галкин может зарабатывать около €165 000 (более 15 млн рублей). За 13 концертов получится порядка 195 млн рублей. Разумеется, далеко не все деньги, заработанные на шутках для эмигрантов, попадают в карман артисту. Расходы также включают в себя аренда зала, зарплата команды, охрана и другое. Но явно, что бедствовать в дорогом кипрском Лимасосе, где сейчас живет звездная семья, ей не приходится.

К слову, недавно шоумен запретил снимать свои выступления. Причина — политические шутки и лозунги, которые произносит Галкин. В ОАЭ он выкрикнул проукраинскую фразу, после которой получил штраф. Теперь за зрителями тщательно следит охрана.

(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)