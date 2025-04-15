Diddy не признал вину по новым обвинениям

Музыкант Шон Комбс (Diddy) предстал перед судом Нью-Йорка, где отклонил новые обвинения в сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом сообщает Forbes.

© Газета.Ru

Комбс, ранее отбывавший семимесячный тюремный срок, не признал вины по всем пяти пунктам обвинения, включая торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и организацию проституции.

«Комбс <...> не признал себя виновным по новым обвинениям в торговле людьми, <...> что означает, что он не признал себя виновным по всем пяти предъявленным ему федеральным обвинениям», — говорится в материале.

Раскрыта личность еще одной жертвы P. Diddy, которая пережила зверское насилие со стороны рэпера в возрасте 17 лет

В начале марта четыре иска по обвинению в сексуальном насилии за один день были поданы в США против рэпера Шона Комбса. Одна из подавших иски женщин утверждала, что подверглась насилию, когда была участницей реалити-шоу на канале VH1, где соревновалась за должность помощника Комбса. Кендра Хаффони утверждала, что во время реалити-шоу в конце 2000-х Комбс опоил ее и принудил к действиям сексуального характера. Другие трое истцов также заявили, что Комбс опоил их.

Ранее Канье Уэст ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.