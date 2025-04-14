Настасью Самбурскую сбил мопед в центре Москвы

Настасья Самбурская попала под колеса мопеда, когда переходила улицу в центре Москрвы. Актриса находилась на "зебре".

Когда 38-летняя Самбурская вместе с подругой ступила на пешеходный переход, перед ними резко затормозил внедорожник. Водитель автомобиля загородил обзор и транспорту, движущемуся по второму ряду, и пешеходам, поэтому когда Настасья и ее приятельница продолжили свой путь, на них налетел мопед.

Самбурскую после удара о мопед отбросило на капот внедорожника. Водитель тут же выскочил из машины, чтобы помочь актрисе. При этом мужчина, управлявший мопедом, проехал еще несколько метров и упал, от травм его спас шлем.

Настасья Самбурская отделалась ушибами и от госпитализации отказалась, она смогла самостоятельно покинуть место происшествия, пишет "СтарХит".