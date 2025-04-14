Бородину возмутила стоимость организации свадьбы

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась стоимостью свадеб в 2025 году. Свое мнение на этот счет она высказала в беседе с Super на премии «Voice: Главные лица».

Напомним, что в декабре 2024 года Николай Сердюков сделал предложение Бородиной. Сразу после этого телеведущая начала активно заниматься организацией свадьбы, которая запланирована на лето 2025 года.

«Мы смотрим рынок сейчас и понимаем, что что-то происходит с ценами, какое-то сумасшествие. И когда называют какие-то несущественные средства, за которые можно провести свадьбу, то это неправда. Это как с ремонтом — обещают одну сумму, а выйдет другая. Нынче замуж выходить очень дорого. Девушки, имейте в виду», — сказала Бородина.

Она отметила, что речь идет не о платье, а о декорациях, живых цветах и технике. Кроме того большая доля расходов пойдет на гонорары приглашенных артистов. Их список пара раскрывать не стала.

Говоря о медовом месяце, Бородина с Сердюковым заявили, что его не будет, поскольку у них много работы. Роспись молодоженов пройдет в одном из московских ЗАГСов.