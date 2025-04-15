Гарик Харламов попал в больницу

Российский актер, комик, телеведущий и бард Гарик Харламов, принимающий участие в съемках нового шоу с рабочим названием "Караоке Club", был вынужден обратиться к медикам.

Как поясняет "СтарХит", в процессе работы "в ухе 44-летнего Гарика во время записи проекта застрял микронаушник". Это устройство, которое используется для связи артиста с режиссером.

Отмечено: комик "попытался вытащить механизм своими силами", но безуспешно - пришлось обращаться за помощью к специалистам в медицинское учреждение.

Гарик Харламов исполнял песню во время съемок и вместе со своей супругой актрисой Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы.

"Выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла жена. Думаю, там Гарика ждет процедура по выдуванию предмета из уха", - изложил источник.

Ковальчук - третья жена комика, пара сочетала себя узами в прошлом году. Предыдущая супруга Гарика - Кристина Асмус.