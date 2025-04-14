Жена Петросяна рассказала о состоянии сатирика

Татьяна Брухунова, супруга известного сатирика Евгения Петросяна, назвала чушью слухи о тяжелой болезни артиста. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее в СМИ появились публикации о том, что врачи диагностировали у сатирика острый бронхит и госпитализировали в одну из столичных клиник.

«Это все чушь! Успокойтесь, у Евгения Вагановича все замечательно», — пояснила Брухунова.

Супруга артиста заметила, что ее муж свеж и бодр и собирается на работу в театр.

Петросян пожаловался на портящих жизнь «журналюг»

Ранее Татьяна сообщила, что никогда не жила и не живет в квартире бывшей жены Петросяна, артистки Елены Степаненко, и, соответственно, не наводит в ней свои порядки, в чем ее обвинили СМИ.