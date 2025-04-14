Фанаты Скриптонита выразили беспокойство из-за внешнего вида рэпера

Рэпер Адиль Жалелов, более известный как Скриптонит, напугал подписчиков своим внешним видом. Пользователи Сети обратили внимание на то, что артист сильно исхудал.

Фанаты забили тревогу после публикации фотографии со Скриптонитом. Ее выложил у себя на странице в одной из социальных сетей стример Александр Зубарев.

На снимке звезда интернета приобнял рэпера, у которого, как посчитали комментаторы, весьма болезненный вид. При этом достоверной информации о состоянии здоровья артиста нет.

«Пусть поможет ему деньгами на лекарства или хотя бы костыли купит», — написал один из пользователей.

Ранее Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вновь удивила поклонников своего творчества. Отправной точкой стал новый клип звезды, в котором она предстала перед зрителем в новом образе.