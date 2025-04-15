Невеста миллиардера Безоса пошутила о нежелании жениться перед полетом в космос

Перед полетом в космос невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес пошутила, что таким способом он хочет от нее избавиться. Об этом сообщает издание People.

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По словам Санчес, перед полетом она сказала Безосу: «Джефф, если не хочешь жениться, можешь просто не отправлять меня в космос».

После возвращения из космоса ей придется вплотную заняться приготовлениями к свадьбе. Безос и Санчес уже разослали гостям приглашения, из которых следует, что церемония состоится этим летом в Италии.

Полет в космос организовала компания Blue Origin, которую основал Безос. На борту находились шесть космических туристок: невеста Безоса Лорен Санчес, певица Кэти Перри, телеведущая Гэйл Кинг, продюсер Керианн Флиншн, правозащитница Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу.

Многоразовая система New Shepard стартовала в понедельник, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени со стартовой площадки в Техасе. Полет шести космических туристок длился около 11 минут.