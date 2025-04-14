Пётр Чернышев дал редкий комментарий об Анастасии Заворотнюк

Звезды «Моей прекрасной няни» не стало почти год назад. Анастасия Заворотнюк скончалась от редкой формы рака мозга — глиобластомы. Все четыре с лишним года борьбы звезды с болезнью рядом с ней находился ее супруг Петр Чернышев, которому самому приходилось нелегко. Большую поддержку фигуристу оказала его близкая подруга Татьяна Навка.

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Спортсмен благодарен приятельнице, о чем накануне в очередной раз заявил публично.

«Таня — настоящий друг! Друг в беде не бросит, лишнего не спросит — вот, что значит настоящий друг», — отметил он в документальном фильме «Она», выпущенном к ее 50-летнему юбилею.

Время от времени фигурист вспоминает в разговоре покойную супругу. После открытия «Навка Арены» он добавил, что Анастасия была бы рада за то, что в жизни ее близких происходят значимые события.

«Настя была бы безумно счастлива это видеть! Думаю, что она сейчас с нами радуется», — высказался фигурист.

К слову, второго апреля старшая дочь Анастасии Заворотнюк родила сына. Мальчика назвали Марсель. Поклонники обратили внимание на то, что на следующий день после того, как ребёнок появился на свет, его бабушке могло исполниться 54 года.