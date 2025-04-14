Ефремов завел Telegram-аккаунт после выхода из колонии

Актер Михаил Ефремов, судя по всему, завел аккаунт в Telegram после четырех с половиной лет заключения. Номер, по которому Ефремов отвечал до попадания в колонию, сегодня (в 16:18 мск) появился в статусе «онлайн» в мессенджере.

Корреспонденту Daily Storm не удалось связаться с контактом с первого раза. Когда звонок прошел, человек на другом конце провода молчал, а затем связь оборвалась.

Уже в переписке мы поинтересовались творческими планами у Ефремова и получили лаконичный ответ: «Без комментариев». На другие уточняющие вопросы пользователь отвечать не стал, хотя сообщения были сразу же прочитаны.

Решение об условно-досрочном освобождении Ефремова было принято 24 марта и 9 апреля 2025 года вступило в силу. Ряд Telegram-каналов писали, что артист собирался устроить зэкам фуршет перед выходом на волю. Однако адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил Daily Storm, что никакой «проставы» не планируется.

По словам адвоката, его подзащитный в ближайшее время будет лечиться, а дальше вернется к своей карьере. Падалко отметил, что из-за проблем со здоровьем Ефремов в колонии бросил курить. Также на суде артист пообещал бросить пить, указав, что его главный враг — алкоголь.

Михаил Ефремов отбывал наказание за смертельное ДТП в 2020 году. Первоначально суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, но позднее срок был снижен до 7,5 года. Ефремов провел в заключении около 4,5 года.

Издание «7Дней» ранее написало, ссылаясь на свои источники, что после освобождения из колонии Ефремов ударился в религию.

В частности, отмечалось, что артист теперь придерживается Великого поста. По данным источника, Ефремов намерен ограничить круг общения ближайшими родственниками и друзьями и регулярно посещать с ними церковные службы.