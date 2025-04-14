Сын Сергея Зверева пожаловался на жизнь в сарае без денег

Сын звездного стилиста Сергея Зверева выступил с новыми обвинениями в адрес отца. В эфире нового выпуска программы «Пусть говорят» на Первом канале Сергей Зверев-младший заявил, что у него «украли» детство, и пожаловался на ужасные условия жизни.

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По словам приемного сына Сергея Зверева, отец лишил его детства, с малых лет превратив его жизнь в «звездный бомонд». Более того, Сергей Зверев-младший утверждает: шоумен выписал его из квартиры и теперь ему приходится не жить, а выживать. В качестве компенсации молодой человек требует у отца 25 млн рублей.

«Надоело терпеть, жить непонятно как и где. Я пришел, чтобы мне помогли отсудить 20 миллионов за квартиру и 5 миллионов за испорченное детство. У меня даже сейчас всегда перед глазами картина, когда отец с ребенком гуляет, учит чему-то, отдает в спорт секции, в кино водит… У меня же был только звездный бомонд, показы, съемки. Я даже думал, лучше бы я в детском доме остался, мне бы хоть квартиру эту дали», — высказался Сергей Зверев-младший.

Из-за проблем с женой звездному наследнику какое-то время даже пришлось жить на улице без денег. Позднее Сергей Зверев-младший нашел бесхозный сарай, где смог разместиться, но условия жизни там, по его словам, были ужасающими.

«Когда я ушел от жены, почти год жил в машине, питался товарами быстрого питания. <…> Нашел сарай, жил около года там. Нашел матрас, на матрасе жил. Замерзал — выходил на улицу и делал костер, согревался. В туалет за здание выходил. А мылся я… Зимой, конечно, особо не помоешься, а так ждал весны, и в речке умывался, когда вода оттаивала», — поделился сын Сергея Зверева.

Напомним, много лет назад стилист усыновил мальчика в одном из детских домов Иркутска. Уже долгое время Сергей Зверев-младший жалуется, что отец не помогает ему финансово и не предоставляет жилье. Сам же Сергей Зверев утверждает, что сын отвернулся от него в трудный период. В 2020 году шоумен и вовсе выписал наследника из квартиры.

Ранее мы писали о том, что Сергей Зверев отреагировал на обвинения сына в испорченном детстве: «Звезда в шоке!».