Стриженова эмоционально обратилась к старшей дочери

13 апреля старшей дочери Екатерины Стриженовой Анастасии исполнилось 37 лет. Актриса обратилась к старшей наследнице с теплыми словами, отметив, что ее первый ребенок «удался».

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Екатерина впервые стала мамой, когда ей было 20 лет. В то время актрисе и ее супругу Александру было непросто. Но молодой семье сильно помогли бабушки, несмотря на то что обе они работали.

«Спустя годы, могу точно сказать — первый наш ребенок, появившийся на свет через три недели после моего 20-летия, удался!», — написала ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале в своих социальных сетях.

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Стриженова считает, что на ее дочь хорошо повлияло советское воспитание с упором на труд и творчество, хорошие гены и прекрасное образование. Не обошлось и без любви родителей.

Артистка призналась, что восхищается дочерью. Екатерина удивляется, как наследница успевает работать, делать дела по дому и заниматься с тремя детьми.

В 2013 году Анастасия Стриженова вышла замуж за Петра Грищенко. Позже супруги переехали жить в США. Они воспитывают троих детей — семилетнего Петра и двойняшек Александра и Георгия, которым летом 2025 года исполнится два года.

В декабре прошлого года Екатерина обратилась к младшей дочери Александре в честь ее дня рождения. Наследнице звезды исполнилось 24 года.