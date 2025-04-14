Семья певицы Жанны Фриске погрязла в долгах. Как сообщает Super, ФНС может заблокировать банковские счета отца артистки Владимира и изъять у него имущество из-за неуплаты налогов.

Отмечается, что Фриске должен в бюджет 244 тысячи рублей. В беседе с журналистами он пояснил, что задолженность образовалась «из-за старых машин». Денег на оплату долга у Владимира нет.

За отцом певицы также числится штраф за административное правонарушение — 5 тысяч рублей и 1 тысяча исполнительного сбора. Кроме того, с 2022 года против Владимира Фриске подают иски за неоплаченные штрафы, о чем свидетельствуют данные портала мировых судей города Москвы.

Вместе с тем и сам Фриске судится. По его словам, он уже много лет через суд пытается вернуть крупную сумму денег, которою когда-то дал в долг знакомому.

Напомним, что в 2014 году у Фриске диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга — глиобластому. Певица начала лечение, длившееся больше года. На некоторое время артистке стало лучше, однако после состояние ухудшилось — 15 июня 2015 года артистка скончалась.