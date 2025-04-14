Лолита дала совет, как выжить на пенсию

Певица Лолита Милявская порекомендовала заранее копить деньги тем, кто не сможет выживать лишь на пенсию в старости. Как сообщает «Дни.ру», артистка отметила, что при своей пенсии в 27 тысяч рублей после оплаты коммуналки она может позволить себе лишь пять дней питания, причем продуктами по социальной цене.

Милявская отметила, что получает такую пенсию несмотря на то, что «платила и платит» очень большие налоги. При этом певица уверена, что ни в одной стране мира люди не живут лишь на одну пенсию в старости — им приходится всю жизнь что-то откладывать.

«Если вы понимаете, что вам не будет хватать ее, то нужно уже сейчас много работать и откладывать. А дальше пенсия будет приятным бонусом», — сказала Лолита.

Отметим, что у Милявской нет звания заслуженной или народной артистки. Оно позволяет московским пенсионерам получать дополнительную прибавку к пенсии — около 30 тысяч рублей.