Бородина спустилась в метро с детьми и «навалила кринжа»

Дети высмеяли ролик ведущей Ксении Бородиной и ее подруги Елены Бушиной. Как сообщает «КП», подростки решили, что их мамы «навалили кринжа».

На днях Бородина и Бушина вместе с детьми прогуливались по Москве. В какой-то момент женщины решили пройтись по столичному метро, заодно сняв трендовое видео — его суть в том, чтобы идти с телефоном по вагону под определенную музыку.

Младшей дочке Бородиной, девятилетней Тее, в метро понравилось. Девочка даже схватилась за поручень и покрутилась на нем. Ксения же отметила, что в московской подземке очень чисто.

«Детки счастливы, и какое же у нас чистое метро, вагоны новые, красивые, удобные. Восторг!» — поделилась впечатлениями Бородина.

Старшая дочь ведущей, 15-летняя Маруся, а также сын Бушниной Марк посмеивались над мамами. По словам самой Ксении, они посчитали, что родительницы «навалили кринжа» — подростки постоянно «шептали друг другу и ржали».