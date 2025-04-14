Рэпера Macan задержали в центре Москвы

Рэпера Macan (Андрей Косолапов) задержали сотрудники ГАИ в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, вопросы к артисту могли возникнуть из-за тонировки стекол на окнах.

По информации канала, Косолапова остановили на Малом Каменном мосту около 16:20 мск в воскресенье, 14 апреля. Рэпер ехал на Bentley Bentayga стоимостью 30 млн рублей — по словам очевидцев, машина была «наглухо тонированной».

Разбирательства с правоохранителями продлились около получаса. Утверждается, что Macan выяснял отношения и звонил друзьям.

Ранее СМИ сообщали, что за неделю с 13 по 20 марта Косолапов 17 раз нарушил правила дорожного движения. В частности, 12 штрафов рэперу выписали за превышение скорости, остальные — остановку в неположенных местах, отказ оплачивать парковку и проезд по платной дороге. В общей сложности Macan оказался должен государству 26 тысяч рублей.