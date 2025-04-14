«Тебе шестой десяток». Поклонники Кудрявцевой жестко отреагировали на ее супруга-алкоголика

Никита Бородкин

Поклонники телеведущей Леры Кудрявцевой прокомментировали новый срыв ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова, на алкоголь. Как сообщает «КП», некоторые призвали ее бросить мужа.

Поклонники Кудрявцевой жестко отреагировали на ее супруга-алкоголика
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Напомним, что впервые Кудрявцева рассказала о проблемах мужа с алкоголем в январе 2024 года. Тогда она заявила, что уходит от Макарова. После этого спортсмен бросил пить, а семья воссоединилась. Вероятно, у хоккеиста случился новый срыв.

«Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — заявила она.

Комментаторы отреагировали на жалобу 53-летней ведущей. Некоторые из них призвали больше не пытаться помочь Макарову.

«Нужно просто оставить его, тебе шестой десяток, а ему четвертый, вот и все его зависимости. Нужно жить со своими ровесниками, он уже это понял, но боится осуждения и потерять дочь. Вот и все», — написал поклонник Кудрявцевой.

Другой комментатор отметил, что супругу нельзя помочь, пока он сам не захочет подобной помощи. По этой причине Кудрявцевой следует найти в себе силы и развестись.

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