Поклонники Кудрявцевой жестко отреагировали на ее супруга-алкоголика

Поклонники телеведущей Леры Кудрявцевой прокомментировали новый срыв ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова, на алкоголь. Как сообщает «КП», некоторые призвали ее бросить мужа.

© соцсети

Напомним, что впервые Кудрявцева рассказала о проблемах мужа с алкоголем в январе 2024 года. Тогда она заявила, что уходит от Макарова. После этого спортсмен бросил пить, а семья воссоединилась. Вероятно, у хоккеиста случился новый срыв.

«Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — заявила она.

Комментаторы отреагировали на жалобу 53-летней ведущей. Некоторые из них призвали больше не пытаться помочь Макарову.

«Нужно просто оставить его, тебе шестой десяток, а ему четвертый, вот и все его зависимости. Нужно жить со своими ровесниками, он уже это понял, но боится осуждения и потерять дочь. Вот и все», — написал поклонник Кудрявцевой.

Другой комментатор отметил, что супругу нельзя помочь, пока он сам не захочет подобной помощи. По этой причине Кудрявцевой следует найти в себе силы и развестись.