Тяжелораненый актер Дель отказался подавать заявление на возлюбленную

На днях 40-летний актёр Илья Дель, известный по ролям в кинопроектах «Цой», «Фандорин. Азазель» и «Содержанки», попал в реанимацию с ножевым ранением грудной клетки и правого лёгкого. Подозреваемой стала его возлюбленная, 26-летняя актриса Александра Дроздова. Девушке грозит до 10 лет тюрьмы. Однако писать заявление на Александру Илья, похоже, не собирается.

Об этом журналистам «КП-Петербург» рассказала подруга Александры: «Я разговаривала с Ильёй, и он хочет защитить её, он не будет подавать заявление. Я не знаю точно, что между ними произошло, но я за полную защиту Саши, она не могла сделать это просто так, это была явная самозащита».

По версии Дроздовой, Дель пришёл домой в нетрезвом состоянии, между ними вспыхнула ссора, мужчина резко схватил 2-летнего сына возлюбленной от предыдущих отношений. Испугавшись за ребёнка, Александра схватилась за нож и ударила им Илью, чтобы тот отпустил мальчика.

Госпитализированный с ножевыми ранениями актёр Илья Дель пришёл в себя и высказался о случившемся

Подруга Дроздовой также отмечает: «Моя Саша никогда бы в жизни не сделала это специально, она очень порядочная и воспитанная девушка, самый солнечный и искренний человек, я знакома с её прекрасной семьёй. Я на её стороне, поскольку Илья Дель мог ей действительно навредить, и она защищалась. Я максимально уверена в своих убеждениях, так как Саша мне доверяла некоторые вещи в отношениях с Ильёй».

Напомним, получив ранение, актёр Санкт-Петербургского Театра им. Ленсовета Илья Дель самостоятельно вызвал «скорую», которая доставила его в больницу. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали актрису Театра комедии им. Акимова Александру Дроздову: сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Придя в себя после операции, Дель заявил, что это была «обычная ссора двух влюблённых».