Дочь Агутина пошла на шантаж ради квартиры

Старшая дочь певца Леонида Агутина Полина пошла на шантаж ради квартиры. Об этом сообщает издание «7дней.ru».

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12 мая Полине исполнилось 29 лет. Она ведет непубличный образ жизни, и, как сообщил Агутин изданию, девушка уже семь лет живет со своим молодым человеком в Лондоне. Певец давно мечтал, чтобы наследница подарила ему внука — Полина «согласилась, но поставила одно условие».

«И тут моя умная старшая дочь говорит: «Да мы бы с удовольствием [подарили внука], но нам жить-то где. Пришлось ей квартиру дарить…» — поделился артист.

Два года назад, напоминает «7дней.ru», Агутин приобрел квартиру в США для своей младшей дочери Елизаветы.

В марте 2023 года Агутин называл молодого человека Полины «хорошим пацаном». Артист раскрывал, что пара хотела пожениться, но решила повременить. Музыкант объяснял, что из-за различных внешних обстоятельств дочь перенесла свадьбу на потом. Певец раскрывал, что это решение его не расстраивает, но он ждет внуков.

Старшая дочь певца родилась в его отношениях с балериной Марией Воробьевой. В 1997 году влюбленные расстались, и артистка уехала жить с ребенком в Италию, где вскоре вышла замуж за бизнесмена, а затем их семья переехала во Францию. Полина отказалась от фамилии отца в пользу материнской.