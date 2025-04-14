Муза Киркорова раскрыла детали их отношений

Певица Марго рассказала об отношениях с артистом Филиппом Киркоровым. Долгое время ходили слухи об их романе, однако они неоднократно опровергали эти домыслы. В интервью порталу «Страсти» вокалистка призналась, что они даже не являются друзьями. Хотя ей было бы очень приятно, если бы Филипп назвал ее своей подругой.

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Марго поделилась, что сблизилась с Киркоровым благодаря своей человечности. Они очень любят людей, несмотря на то, что иногда сталкиваются с непорядочностью с их стороны. Также они оба обожают сцену и готовы отдать все за зрителя.

«Назвать себя другом такого великого человека - это большая честь для меня. Мне бы очень хотелось услышать от Филиппа, что я его друг, но я уверена, что даже когда он сделает из меня звезду, артистку, певицу номер один, актрису и телеведущую, мы все равно будем просто хорошо общаться. Несмотря на то, что мы сотрудничаем вместе, Филипп всегда поступает как мужчина. Все окружение видит и понимает, как Филипп ко мне относится. Мы оба обращаемся друг к другу на «вы», очень уважительно. Для меня это, опять же, большая честь», - поделилась Марго.

По мнению певицы, любому гению хочется создать своего ученика. И она стала тем самым последователем для Филиппа. Она уверена, что благодаря сотрудничеству с Киркоровым совсем скоро она станет большой звездой как Ани Лорак или Анастасия Стоцкая.

«Я научилась у Филиппа Киркорова тому, как нужно себя подавать. Я учусь у него продюсированию, каждый день учусь, впитываю каждое слово, действие, взгляд. Я внимаю абсолютно все. И, кстати, готовить яйца Бенедикт я тоже научилась у него», - отметила Марго.

Рассказала певица и то, какой Филипп за пределами камер. Она поделилась, что у артиста отличное чувство юмора, и он постоянно шутит.

Интервью с певицей Марго о карьере, участии в «Доме-2» и личной жизни читайте на сайте «Страсти».