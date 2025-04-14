Ксения Собчак с сыном улетела из России

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вместе с сыном улетела из России. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак сообщила, что вместе с Платоном отправилась в путешествие. При этом журналистка не стала уточнять, куда именно они улетели с сыном. Однако в одном из роликов знаменитости была запечатлена телеведущая Елена Летучая, которая транслировала в своем блоге, что сейчас отдыхает в Каппадокии.

«Начинаем наше красивое путешествие», — подписала видео Собчак.

В марте журналистка показала кадры, которые сделала во время отдыха с сыном Платоном в Куршевеле. На одном из снимков Ксения Собчак была запечатлена на лестнице частного самолета. Телеведущая стояла в черной футболке с принтом, спортивных штанах, дубленке с разноцветным мехом, коричневых тапочках и серой кепке с надписью «Водка». Знаменитость дополнила свой образ сумками Hermes. Одно из изделий, украшенное бахромой, на сайте 1stDibs продается за $59 403 (более 5 миллионов рублей).

Ксения Собчак воспитывает сына от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. В сентябре того же года Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.