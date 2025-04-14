Певец Кемеровский: певица Слава ищет мужчину после расставания с Данилицким

Газета.Ru

Певец Евгений Кемеровский признался в беседе с mk.ru на премии «Шансон года», что артистка Слава стала «куколкой» после расставания со своим гражданским супругом Анатолием Данилицким.

Певица Слава ушла от гражданского мужа
© РИА Новости
«Она стоит двадцать пять баранов, три холодильника, две кинокамеры… Тем более, что она сейчас развелась и ищет мужчину», — раскрыл исполнитель.

Певица Слава в свою очередь уточнила, что ни с кем не разводилась, поскольку никогда не была в законном браке.

«Разбежалась с бывшим. Ждем будущего! Я об этом хотел сказать!» — пояснил Кемеровский.

4 марта 2025 года Слава сообщала, что очень любит Данилицкого, но у нее роман с другим мужчиной. Певица также называла экс-возлюбленного «стареньким» для отношений.

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Имя нового избранника исполнительница не раскрывала. Позднее СМИ выяснили, что Слава познакомилась с новым бойфрендом в стриптиз-клубе.

Певица Слава находилась в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет, с 2002 года. Официально пара не зарегистрировала свой роман.

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