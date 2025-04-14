Бузова пообещала назвать сына в честь Гуфа

Российская певица Ольга Бузова заявила, что назовет своего сына в честь рэпера Гуфа.

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Ольга Бузова поделилась, как хочет назвать своего будущего сына. Она заявила об этом во время съемок программы "Сокровища императора". На одном одном из испытаний нужно было разбить из рогатки черные мишени. Рэпер Алексей Долматов, известный Гуф, остался одним из последних.

Бузова решила подбодрить рэпера, сказав, что назовет своего сына его именем.

– Леш, а ты знаешь, что Алексей – мое любимое имя. Серьезно. Моего сына будут звать Леша, – заявила певица в эфире телеканала ТНТ.

После этих слов рэпер действительно начал попадать в цель.