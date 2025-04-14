Минюст пресек махинации Левы Би-2 с двойным гражданством

Сотрудники Минюста пресекли многочисленные махинации Левы* из музыкальной группы «Би-2», настоящее имя которого Егор Бортник* — он использовал второе имя для ведения бизнеса в РФ, а также для спонсирования ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее канал сообщал, что Бортник* продолжает вести дела в России как Игорь Бортник — под этим именем у него есть гражданство России, ИНН, банковские счета и бизнес. Общественники обратились в МВД и попросили лишить его паспорта, а в Минюст направили просьбу еще раз признать Леву* иноагентом.

Прокуратуру же призвали заблокировать счета компании музыканта, поскольку получаемые под именем «Игорь» средства якобы уходили на поддержку украинской армии. По информации Shot, за прошлый год она впервые показала прибыль на 1,8 млн рублей.

Канал отмечает, что после обращения Минюст присвоил статус иноагента и на второе имя Левы*. Теперь в реестре иностранных агентов артист указан с уточнениями — Бортник Егор (Игорь) Михайлович*, «Лева Би-2».

*признан Минюстом РФ иностранным агентом