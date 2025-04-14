Седокова оправдалась слишком откровенный наряд

Певица Анна Седокова ответила на критику из-за выхода в откровенном платье после кончины экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка опубликовала пост в своем Telegram-канале.

Анна Седокова заявила, что решила больше не рассказывать общественности о своих переживаниях и истинных чувствах. По словам певицы, она не видит смысла доказывать что-то людям, которые изначально настроены агрессивно по отношению к ней. Артистка хочет показать своим примером, что после сложных ситуаций можно жить дальше. Она считает, что ее бывший муж хотел бы, чтобы она была счастливой.

«Люди раздают советы, как надо скорбеть, даже не понимая, о чем это слово. Но я знаю, что он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой. А о нем говорили как о великом спортсмене, а не все это. И я буду стараться жить, любить, работать. Это мой выбор. Он намного сложнее, он обсуждаемее и осуждаемее. Намного проще опустить руки и больше ничего не хотеть и ничего не делать», — написала Седокова.

10 апреля Анна Седокова появилась на красной дорожке премии ЖАРА Music Awards. Для выхода на публику певица предпочла платье-бюстье с глубоким декольте и разрезами на талии. Волосы ей уложили локонами и сделали вечерний макияж.

17 декабря, в ночь после дня рождения Анны Седоковой, не стало Яниса Тиммы. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.